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Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Irak sınırındaki ilçesi Ebu Kemal'de konuşlu İran Devrim Muhafızları'na ait bir askeri noktaya, aidiyeti bilinmeyen savaş uçağı tarafından hava saldırısı düzenlendi.

  • AA
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde bulunan İran Devrim Muhafızları'na ait askeri nokta, dün gece hava saldırısıyla hedef alındı.

Kaynaklar, saldırıyı düzenleyen uçağın aidiyetinin henüz netleşmediğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları mensupları, Irak sınırında yer alan ilçedeki İran destekli terörist grupları komuta ediyor.

- DEYRİZOR İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN İŞGALİNDE

Esed rejimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın desteğiyle Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan hüseyniyeleri açıyor.

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