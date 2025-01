Suriye'de kalmak için kanlı plan! ''Oyunu Türkiye bozacak''

ABD yılbaşı gecesi New Orleans'taki kamyonetli terör saldırısıyla sarsıldı. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde de Tesla Cybertruck model araç infilak etti. Saldırıda Trump'ın sağkolu Elon Musk'ın ürettiği araç modelinin seçilmesi dikkat çekti. New York'taki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı da şok etkisi yarattı. Bir günde en az 16 kişi öldü. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceğini söyleyen Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala yapılan saldırıların 'DEAŞ' bağlantılı olduğu iddia edildi. Mevcut Başkan Joe Biden, New Orleans'taki saldırganın DEAŞ ideolojisini benimsediğini söyledi.

DEAŞ KORKUSU YAYIYORLAR

Akşam Gazetesi'ne konuşan uzmanlar saldırıların 'ABD'nin derin devleti'nin işi olduğu yorumunu yaptı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD'nin DEAŞ bahanesine sarılmaya çalıştığını belirterek, "ABD halkına 'bakın Suriye'de DEAŞ tehdidi var, bu eylemleri onlar yapıyorlar. Biz Suriye'de kalmakta haklıyız ve PKK'ya yardım etmek de bizim görevimiz' mesajı mı? Trump, Musk ile beraber yılbaşı kutlaması esnasında onun otelinin önünde bir araç patlıyor. Parçaları birleştirdiğimizde ABD derin devletini işaret ediyor" dedi.

SURİYE'DE KALMAK İÇİN KANLI PLAN!

ABD'de iç hesaplaşma yaşandığını belirten Mesut Hakkı Caşın, şöyle konuştu: "Trump, Suriye'den ABD güçlerinin çekilebileceği ve Ukrayna Savaşı'nın bitirileceğini söyledi; Pentagon'a baskı yapacağının sinyalini verdi. Suriye'de ABD askerinin kalması için meşru bir zemin gerekiyordu. DEAŞ bayrağının araca sonradan konulduğu yönünde ciddi iddialar var. DEAŞ'ı meşru kılmak için masum ABD vatandaşları öldürülmüştür. Bu oyunu Türkiye bozacaktır."

'BAŞKANI HİZAYA SOKMAK İSTİYORLAR'

Siyasal Bilimler Uzmanı Prof. Dr. İrfan K. Ülger, saldırıların arkasında ABD derin devletinin olduğunu savundu: ABD'nin 2025 savunma bütçesi 895 milyar dolar. Trump tüccar zihniyetli, içe kapanmayı savunuyor. Sisteme hakim güçler Pentagon, CIA, Dışişleri Bakanlığı ve Yahudiler, bu saldırılarla Trump'ı hizaya sokmaya çalışıyor. Trump'a suikast girişimleri de bununla ilişkili. Derin ABD, geleneksel politikaların devamını istiyor.

ORDUDAN ÖDÜLLÜ TERÖRİST

New Orleans'taki kamyonetli saldırıda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. Öldürülen terör şüphelisi Şemseddin Cabbar'ın ABD ordusunda eskiden insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanı olarak görev aldığı ortaya çıktı. Wall Street Journal, Cabbar'a ABD ordusundaki hizmeti sırasında 'Terörizme Karşı Savaş Madalyası' verildiğini yazdı.

SABIKASI KABARIK

Son olarak bir emlak şirketinin bilgi işlem departmanında çalışan Cabbar'ın 2002'de hırsızlık suçundan 100 dolar para cezasına çarptırıldığı; 2005'te de geçersiz ehliyetle araç kullanmaktan tutuklandığı öğrenildi. İki kez boşanan Cabbar hakkında 2020'de ikinci eşi tarafından uzaklaştırma kararı çıkarıldığı da bildirildi.

AYNI ÜSTE GÖREV YAPMIŞLAR

Las Vegas'taki Trump Otel'in önünde Tesla'nın 'Cybertruck' model kamyoneti patladı; araçtaki Özel Kuvvetler askeri öldü, çevredeki 7 kişi yaralandı. Elon Musk, Tesla kamyonetle New Orleans'da kullanılan aracın 'Turo' adlı aynı platformdan kiralandığını söyledi. Cybertruck'a patlayıcı yerleştirildiği öne sürüldü. Tesla'da ölen ABD Özel Kuvvetler askeri Livelsberger ile New Orleans'taki saldırıyı gerçekleştiren Şemsettin Cabbar'ın bir dönem aynı askeri üste görev yaptığı anlaşıldı.

FBI'DAN PİŞKİN KAHKAHA

New Orleans'taki saldırıdan sonra FBI yetkililerinin basın toplantısında kahkaha atması tepki çekti. Louisiana Senatörü John Kennedy'nin bir basın çalışanına yapmaya çalıştığı espriye hem kendisi hem diğer yetkililer güldü; FBI'ın umursamaz tavrına tepki yağdı.

NEW YORK'TA BAR BASKINI

ABD'nin New York eyaletinin Queens bölgesinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Yılbaşı gecesi düzenlenen kanlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Olayın ardından gece kulübünün çevresi güvenlik kontrolüne alındı. New York polisi olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken kimliği belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

