Suriye'de kaos yayma girişimleri... Karadaği: Sert tepki verilmeli

Karadaği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya seslendi.

Şara'nın tarihi bir sorumluluk ve büyük bir emaneti taşıdığını belirten Karadaği, "Bilgeliğe ve önderliğe sahip olduğunuzu, haksızlığa sapmayan adaletin, zulme dönüşmeyen gücün anlamını çok iyi anladığınızı geçtiğimiz dönemde kanıtladınız." ifadesini kullandı.

Karadaği, "Ümmetin tamamı sizin hareketliliğinizi takip ediyor, güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarınızı destekliyor ve önceki rejimin kalıntılarının hala kaos yaymaya ve birliği bozmaya çalıştığını anlıyor." açıklamasında bulundu.

Devrik Esed rejimi unsurlarına kararlı cevap verilmesi gerektiğini aktaran Karadaği, şöyle devam etti:



"Son olaylar zamanı geri almaya yönelik umutsuz girişimlerin olduğunu ortaya koyuyor. Ancak sizin bu planın farkında olduğunuzdan ve bu plana cevabın komploları boşa çıkaracak bir bilgelikle, devleti güçlendirecek bir sertlikle verilmesi gerektiğinin farkında olduğunuzdan eminiz."

Karadaği, Şara'ya desteğini belirterek Suriye yönetiminin tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini vurguladı.

Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurmuştu. Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.