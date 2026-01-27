İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4071
  • EURO
    51,9538
  • ALTIN
    7084.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de kimyasal alarmı! İşgalci İsrail tarım arazilerini zehre boğdu
Dünya

Suriye'de kimyasal alarmı! İşgalci İsrail tarım arazilerini zehre boğdu

İsrail'e ait bir uçağın, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalında tarım alanlarına içeriği belirsiz sıvı maddeler püskürttüğü bildirildi. Olayın tekrar etmesi bölge halkında endişeyi artırırken, çiftçiler ve hayvan sahipleri için acil uyarı yapıldı.

AA27 Ocak 2026 Salı 18:19 - Güncelleme:
Suriye'de kimyasal alarmı! İşgalci İsrail tarım arazilerini zehre boğdu
ABONE OL

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, İsrail'e ait bir uçak, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü.

Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtildi.

Kuneytra tarım ve orman müdürlüklerinin söz konusu arazilerden test için örnekler aldığı, müdürlüklerin test sonuçları açıklanana kadar çiftçileri ve hayvan sahiplerini ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları veya buralarda otlatma yapmamaları konusunda uyardığını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti: Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.