Dünya

Suriye'de kritik adım! Çatışma sonrası ilk esir takası

Suriye hükümet güçleri ile Süveyda'daki Dürzi gruplar arasında temmuz ayında yaşanan çatışmaların ardından ilk esir takası gerçekleştirildi.

26 Şubat 2026 Perşembe 14:28
Suriye'de kritik adım! Çatışma sonrası ilk esir takası
Suriye hükümetinin Süveyda Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçleri ile güneydeki Süveyda şehrini kontrol eden Dürzi gruplar arasında yaz aylarında yaşanan çatışmalardan beri ilk esir takasının gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamaya göre takas kapsamında başkent Şam'daki Adra Hapishanesi'nde tutulan Dürzi gruplara mensup 61 kişi ile Dürzilerin esir aldığı hükümet güçlerine bağlı 25 kişi serbest bırakıldı. Takasın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin gözetimi altında yapıldığı aktarıldı.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Geçtiğimiz temmuz ayında Süveyda'da Dürziler ile Sünni Bedevi aşiretler arasında şiddetli çatışmalar patlak vermişti. Hükümet güçlerinin çoğunluğun Dürzü olduğu Süveyda'daki çatışmaları bastırmak için bölgeye gönderilmesiyle çatışmalar daha da şiddetlenmişti. Dürzileri destekleyen İsrail, Suriye hükümetine karşı saldırılar gerçekleştirmişti. Yüzlerce kişinin öldüğü kanlı çatışmaların ardından kapsamlı bir ateşkes ilan edilmişti.

