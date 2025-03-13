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Dünya

Suriye'de kritik gelişme! Yeni birim kuruldu

Suriye'de güvenliği güçlendirmek amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyinin kurulduğu bildirdi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 07:39 - Güncelleme:
Suriye'de kritik gelişme! Yeni birim kuruldu
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Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede güvenliği sağlamaya yönelik adımlar kapsamında, Cumhurbaşkanı başkanlığında faaliyet gösterecek ve güvenlik ile siyasi politikaların koordinasyonundan sorumlu olacak Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu.

Konsey, Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları, Genel İstihbarat Müdürü'nün yanı sıra Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 2 danışman ve 1 teknik uzmandan oluşacak.

Toplantılar, Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine düzenli ve gerekli görüldüğünde yapılacak.

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