Suriye'de mayın patlaması sonucu Rus askerleri yaralandı

AA 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:34

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye sınırı yakınında yer alan Dırbasiye ilçesinde Rus devriyesi seyir halindeyken bir mayın patladı.

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede meydana gelen patlama sonucu yaralanan Rus askerleri, olay yerine yakın bir sağlık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında, yaralanan askerlere dair kareler paylaşıldı.

Beşşar Esed rejiminin Haseke'deki Medya Ofisi Sorumlusu Fadıl Hammad da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın mayın patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Rusya'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- RUSYA'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi.

Rusya'nın, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yüzlerce unsuru bulunuyor.