Suriye'de muhalif gruplar Humus'a ilerliyor! Stratejik köprü vuruldu

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ilerleyişi sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama'yı kontrol altına alan muhalif grupların, Humus'a bağlı Resten'e ulaştığını aktararak, Esed rejimine bağlı İstihkam Taburu'na ait çok sayıda zırhlı aracı ve mühimmatı ele geçirdiğini ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed güçlerinin Humus'un kuzey kırsalındaki Telbise kentine giden karayoluna toprak bariyerler kurduğunu belirterek, silah ve teçhizat yüklü 200'den fazla askeri aracı Humus kentine sevk ettiğini aktardı.

SURİYE'NİN HUMUS İLİNDEKİ RESTEN OTOBAN KÖPRÜSÜ HAVA SALDIRISINA UĞRADI

Suriye'de Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklarca bombalandı.

Söz konusu köprü iki ili, kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.