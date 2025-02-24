Suriye'de ''Netanyahu'' protestosu

Netanyahu'nun söz konusu açıklamalarına karşı Suriye'nin güneyindeki kentlerde halk, protesto amacıyla meydanlara indi.

Kuneytra kentinde Han Arnaba Kavşağı yakınında toplanan Suriyeliler, "İsrail saldırılarına hayır", "Güney Suriye özgür Suriye'nin bir parçasıdır" ve "Suriye birliğine evet" pankartlarıyla İsrail tarafından gelen açıklamaları proteste etti.

Süveyda kentinin El-Kerame Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterilerinde de Suriye'ye olan aidiyete vurgu yapılarak, ülkenin içişlerine yönelik her türlü müdahalenin reddedildiği vurgulandı.

- "DIŞ MÜDAHALEYE HAYIR..."

Dera kentinin Busra eş-Şam ilçesinin merkezinde de onlarca Suriyelinin katıldığı eylemde, "Kahrolsun İsrail", "Efendimiz ve liderimiz sonsuza dek Muhammed'dir" ve "Hayber Hayber ya Yahud, Ceyşu Muhammed Sevfe Yeud. (Hayber'i hatırlayın, ey Yahudiler Hayber'i! Muhammed'in ordusu dönecek geri!)" yazılır pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca; "Dera'dan Halep'e...Suriye'nin tek kalbi var", "Suriye'nin her karışı kutsal topraktır... İşgale hayır" ve "Dış müdahaleye hayır... Suriye Suriyelilerindir" yazılı pankartlar açtı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşamki açıklamalarında, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını vermişti.

Askeri mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.