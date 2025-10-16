İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8591
  • EURO
    48,9146
  • ALTIN
    5709.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de ordu otobüsüne bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Suriye'de ordu otobüsüne bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Deyrizor kırsalında Savunma Bakanlığı'na ait askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 9 asker yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

IHA16 Ekim 2025 Perşembe 13:57 - Güncelleme:
Suriye'de ordu otobüsüne bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalında Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir otobüse gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 9 asker de yaralandı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalında Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir otobüse bombalı saldırı gerçekleştirildi. Suriye basını, olayda 4 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının Deyrizor ile El Mayedin kentlerini birbirine bağlayan yola tuzaklanan bombanın otobüsün geçişi sırasında patlatılması ile gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırı sırasında petrol tesislerini koruma görevinde olan askerlerin evlerine döndüğü aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

  • bombalı saldırı
  • askeri otobüs
  • Deyrizor kırsalı

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.