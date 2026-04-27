27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Dünya

Suriye'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'nin güneyindeki Dera vilayeti kırsalında iç savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
Suriye resmi ajansı SANA, Dera'nın doğusundaki Busra el Harir beldesinde temizlik çalışması esnasında, iç savaştan kaldığı değerlendirilen patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu, 3 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), ülkede savaş kalıntılarının siviller için uzun vadeli ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Bu tür patlamaların can kayıplarına ve ağır yaralanmalara yol açtığı aktarılan açıklamada ayrıca, savaş kalıntılarının günlük yaşamın normale dönmesini zorlaştırdığı, tarım ve eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediği ve binlerce kişinin yaşadıkları bölgelere geri dönmesini engellediği kaydedildi.

  • Dera vilayeti
  • iç savaş
  • patlama

