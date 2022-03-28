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Dünya

Suriye'de PKK zulmü! Alçaklar cami basıp Kur'an-ı Kerim yaktı

Suriye'de terör örgütü PKK zulmü bitmiyor. Terörden temizlenen bölgelerde bombalı saldırılarla huzuru bozan teröristler, işgal altında tuttuğu bölgelerde de dini değerlere saldırıyor. PKK'lı teröristler en son Deyrizor'da camiyi bastı. İmamın evini yakan teröristler, Kur'an-ı Kerim'leri de ateşe verdi.

Yeni Şafak28 Mart 2022 Pazartesi 08:20 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 08:20
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PKK'lı teröristlerin Suriye'de dini değerlere yönelik saldırıları her geçen gün daha da artıyor. Fırat'ın doğusunda işgal altında tuttukları bölgelerde halka zulmederken düzenli olarak camilere de saldıran PKK, son olarak Deyrizor'un Darnaj kasabasında cami imamının evini ateşe verdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Camiye saldırıp Kur'an-ı Kerim'leri yakan teröristler, imam Usame Halil el-Vatban başta olmak üzere kendilerine karşı çıkan herkesi de tutukladı.

Halkı kışkırtmak için Kur'an-ı Kerimleri yere atıp yakan teröristler, karşı çıkan vatandaşların da evlerini ateşe verdi. Aralarında çocukların da bulunuğu onlarca sivil hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı.

SİLAH SESLERİ DİNMİYOR

Kasaba halkı uzun süredir keyfi tutuklamalar, sivillere yönelik ihlaller ve dini değerlere yönelik saldırılar nedeniyle eylemler düzenliyordu. Sokağa çıkma yasağı getiren teröristler, pazar ve alışveriş noktalarını tamamen kapattı. Bölgeye giriş-çıkışların yasaklanmasıyla gıda girişi ve hastaların tedavisi sekteye uğradı.

Fırat kıyısında onlarca hasta, kadın ve çocuğun beklediği belirtiliyor. Öte yandan; bölgede yaşayan Müslüman Suriyeli Kürtler, teröristlerin İslam'a yönelik saldırılarına karşı çıkıyor. Sokağa çıkma yasağının ardından silah seslerinin dinmediği kasabada sivillerin öldürüldüğü iddia ediliyor.

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