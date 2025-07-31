Suriye'de PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı bölgesinden 38 Suriyeli aile daha tahliye edildi

Yeni yönetimin koordinasyonunda, güvenlik ve insani yardım önlemleri altında sabaha karşı başlatılan tahliye operasyonunda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu, 38 aileden oluşan toplam 400 kişi, kamptan ayrıldı.

Aileler, eşyalarıyla birlikte Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Bab kentindeki Feyza Stadyumu'na taşındı.

Burada sağlık kontrolleri yapılan ve temel tıbbi hizmetler sağlanarak kimlik bilgileri kaydedilen aile bireyleri, akrabalarına teslim edildi.

- "99 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLENİN KAMPTAN ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR"

Destek ve İstikrar Müdürü Münzir es-Sellal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hol Kampı'ndan 38 ailenin, insani gerekçelerle Halep, Rakka ve İdlib illerine tahliye edildiğini ve yeni hayatlarına başlamaları için çok yönlü destek sağlanacağını söyledi.

Sellal, söz konusu kişilerin "DEAŞ aileleri" olduğuna dair yaygın algının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak "Bu insanlar sadece insani nedenlerle Hol Kampı'na yerleştirildi. Aralarında savaşın zor koşulları nedeniyle bölgeye sığınmak zorunda kalanlar var. Bazılarının yakınları geçmişte DEAŞ'a katılmış olabilir ama bu onların da örgüt mensubu olduğu anlamına gelmez." dedi.

Tahliyelerin, Suriye hükümeti ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında varılan bir anlaşma kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Sellal, "Daha önce 142 kişiyi çıkarmıştık. Bugün de 38 aileyi tahliye ettik. 99 ihtiyaç sahibi ailenin daha kamp dışına çıkarılması hedefleniyor." diye konuştu.

Tahliye edilen ailelerin Bab kentindeki kabul merkezine getirildiğini aktaran Sellal, burada kendilerine tıbbi, hukuki ve insani destek sağlandığını söyledi.

Sellal, "Aileleri evrak ve kimlik işlemleri konusunda da destekliyoruz. Evlilik, boşanma, çocuk kaydı gibi hukuki belgelerin hazırlanması sürecinde avukatlarımız devrede olacak. Nihai hedefimiz, bu kişilerin Suriye içinde yasal statülerinin netleşmesi ve topluma yeniden entegre olmaları." ifadelerini kullandı.

-⁠ ⁠HOL KAMPI

Suriye'de, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, ülkenin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

PKK/YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası örgüt, dönem nüfusu on binlere ulaşan Hol kampında iç güvenliğin sağlanamaması, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve istismarlar ile kötü yaşam şartlarını gündeme taşıdı.

PKK/YPG'nin işgalindeki bölgede kamp içindeki düzene fazlaca müdahil olmadan durumun kötüleşmesine seyirci kalması, eleştirilere konu oldu.

Örgüt mensubu olmayan binlerce ailenin dışında, binlerce DEAŞ'lının ve çocuklarının rehabilitasyon sürecine alınmaması, kampın kendi haline bırakılırcasına şartların daha da kötüleşmesinin beklenmesi buranın varoluş gerekçesini sorgulattı.

PKK/YPG ise DEAŞ'ı ve silah bırakan unsurlarını kontrol altında tutma bahanesiyle ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülkeyle kamptakilerin durumu "diplomatik temas" aracı olarak kullandı.

ABD'nin Suriye'de politikasının ve bu ülkedeki askeri varlığının sözde temel gerekçesi olan "DEAŞ'la mücadelede", Hol Kampı Batı kamuoyunda "tehlikenin kanıtı" olarak takdim edilmeye devam etti.

Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından ise ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğini yeniden sağlanma çabaları, Hol Kampı'nın statüsünü yeniden gündeme getirdi.

Kampın terör örgütü PKK/YPG'nin elinden çıkması ya da önemini kaybetmesinin, özellikle ABD'yle ilişkilerini katkı sağlayan "hapishane hizmeti" ihtiyacını ortadan kaldıracağı yorumları yapılıyor.

16 Haziran'da Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan tahliye operasyonunda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu, 43 aileden oluşan toplam 176 kişi, kamptan ayrılmıştı.