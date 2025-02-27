Suriye'de PKK/YPG protestosu: Devrim bitmedi, ülkemizin yarısı işgal altında

Sluk beldesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, PKK/YPG'nin, topraklarını işgale devam etmesi nedeniyle gösteri düzenledi.

Bir araya gelen siviller, "Beyefendiler devrim bitmedi. Suriye'nin yarısı işgal altında", "Suriye'nin bölünmesini kabul etmiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Göstericilerden Mühenned Caar, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'yi protesto ettiklerini söyledi.

Caar, "(İşgal ettikleri yerlerden) Buralardan çıksınlar, bıraksınlar. Aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya sesleniyoruz. Cezire bölgesi olmak üzere bütün Suriye topraklarını kurtarmalarını ve yeni hükümet güçlerinin buralarda olmasını istiyoruz." dedi.

Bir diğer gösterici Halaf Molla da terör örgütünün işgal ettiği Cezire bölgesi özgürleştirilmeden Suriye'nin özgürleştiğini söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Molla "Burada kalmalarına izin vermeyeceğiz. Biz Suriye'nin vazgeçilmez parçasıyız. Barış Pınarı Harekatı bölgesi halkı olarak yeni hükümetle ve Ahmed Şara'yla ile beraberiz. Şam'a bağlıyız. Suriye'nin doğu bölgelerini kurtarmak için cephelerin açılması çağrısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.