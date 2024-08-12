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Dünya

Suriye'de rejim güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar sürüyor

Suriye'nin Deyrizor ilinde, rejim güçleri ile PKK/YPG'li teröristlerin arasında çatışmalar yaşandı.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 16:27 - Güncelleme:
Suriye'de rejim güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar sürüyor
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un güneydoğusunda Şuheyl ile Bukrus beldeleri ekseninde, Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli grupların oluşturduğu rejim güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında gece boyu çatışmalar yaşandı.

Aynı zamanda Fırat Nehri'nin batısında konuşlu rejim güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Kişkiyye, Ebu Hamam, Sabha ve Dhele beldelerinde karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Buna karşılık terör örgütü PKK/YPG, rejim güçlerinin varlık gösterdiği Muhasan ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Çatışma ve bombardımanın yaşandığı hattaki onlarca aile yerinden edildi.

Diğer yandan PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG, Şuheyl ve Busayra ilçelerinde kısa süreli çatıştı.

Gece boyu süren çatışma ve bombardıman sonucunda bir kadın öldü, aralarında çocukların olduğu 4 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Fırat Nehri'nin batısında konuşlu rejim ordusu ve saflarında yer alan İran destekli gruplar ile Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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