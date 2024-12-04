Suriye'de rejime karşı ilerleyişini sürdüren HTŞ kim tarafından destekleniyor?

Tahrir el-Şam veya Şam Kurtuluş Heyeti, kısaca HTŞ, Suriye İç Savaşı'na katılan aktif bir selefi cihad örgütüdür. Örgüt, 28 Ocak 2017'de Cebhe Fetih el-Şam (eski adı el-Nusra Cephesi), Ensaruddin Cephesi, Ceyşu's-Sünne, Liva El-Hak ve Nureddin Zengi Hareketi grupları arasında bir birleşmeyle kuruldu. Peki, tam olarak HTŞ kimdir, kim destekliyor ve HTŞ'nin açılımı ne?

Gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünde yayınlanan 'Açık Görüi' programına AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı konuk oldu. Orallı, Tahrir el-Şamveya Şam Kurtuluş Heyeti, kısaca HTŞ'yi canlı yayında çarpıcı açıklamalarla anlattı.

HTŞ KİMDİR?

'HTŞ kimdir?' sorusunu yanıtlayan AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "HTŞ, El Kaide'den kopan ardından da IŞİD ile bir dönem yan yana duran daha sonra fikri ayrılıklardan dolayı bağımsız hareket etmek isteyen bir örgüt." dedi.

"HTŞ'Yİ TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLADI"

Türkiye'nin HTŞ'yi terör örgütü olarak gördüğünün altını çizen Orallı, "2018 yılında Türkiye terör örgütü olarak tanımladı. ABD ve BM'de bütün olarak HTŞ'yi bir terör örgütü olarak görüyorlar." açıklamalarında bulundu.

ASTANA'DA TÜRKİYE

Orallı, "Astana'da HTŞ ile mücadele kabiliyetinin önünü açan bir anlaşmaya imza attık. Türkiye, bölgeye gözlem kuleleri kurarak çatışma bölgesini engelleyerek çatışmasızlık alanı yarattı." ifadelerini kullandı.

"YÜZLERCE SİVİL KATLETTİLER"

Levent Orallı, "Bu alan tam 1 yıl sürdü. 2019 sabahı Temmuz ayında Rusya birliklerinin doğrudan Esed rejimiyle beraber İdlib kırsalından içeriye girdiğini ve karadan da yüzlerce sivili katlettiğini gördük." dedi.

"TÜRKİYE'DE YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI"

Suriye vatandaşlarının göç etmeye başladığını söyleyen Orallı, "Şu anda Halep'te yaşanabilir bir alan var. Ve Türkiye'de yavaş yavaş geri dönüşlerin başladığı Göç Başkanlığınca, İçişleri Bakanlığınca geliyor." dedi.