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Suriye'de Rusya ve İran güçleri arasında çatışma çıktı

Suriye'nin Halep ve Deyrizor illerinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde Rusya ve İran güçleri arasında çatışma çıktı. Deyrizor'da iki taraf arasında çıkan çatışmada, 2 İranlının öldüğü, 4 Rus askerinin yaralandığı öne sürüldü

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Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya ve İran güçleri arasında Deyrizor ve Halep illerinde çatışmalar yaşandı.

Suriye'nin Halep ve Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Deyrizor ilinin Mayadin ilçesinde konuşlu Rus askeri polisleriyle, İran Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.

2 İRANLININ ÖLDÜĞÜ, 4 RUS ASKERİNİN YARALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Çatışmada 2 İranlının öldüğü, 4 Rus askerinin yaralandığı iddia edildi.

İran ve Rusya'dan henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynaklar, Halep'in doğusunda İran destekli yabancı teröristlerin yoğun olduğu Halep Havalimanı yakınlarında da dün Ruslarla İran destekli gruplar arasında çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Suriye'nin Hama ilinde ocak ayında rejim için savaşan, Rusya destekli "Kaplan Güçlerinin 5. Birliği" ile Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasında ve İran destekli "4. Fırka" arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. 

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