Suriye'de Rusya ve İran güçleri arasında çatışma çıktı Suriye'nin Halep ve Deyrizor illerinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde Rusya ve İran güçleri arasında çatışma çıktı. Deyrizor'da iki taraf arasında çıkan çatışmada, 2 İranlının öldüğü, 4 Rus askerinin yaralandığı öne sürüldü