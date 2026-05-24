  Suriye'de savaş kalıntısı mayın çocukların arasında patladı: 1 ölü 3 yaralı
Suriye'de savaş kalıntısı mayın çocukların arasında patladı: 1 ölü 3 yaralı

Suriye'nin Dera ilinde savaş kalıntısı bir mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. BM verilerine göre Suriye'de Aralık 2024'ten bu yana mayın patlamalarında 688 kişi öldü, 1865 kişi yaralandı.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 21:28 - Güncelleme:
Suriye'de savaş kalıntısı mayınlar çocukların hayatını almaya devam ediyor. Dera ili kırsalında meydana gelen son patlamada 1 çocuk yaşamını yitirirken 3 çocuk yaralandı. Benzer faciaların kısa aralıklarla tekrarlanması, ülkedeki mayın tehdidinin ne denli büyük bir insani kriz oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DERA'DA MAYIN PATLAMASI: 1 ÇOCUK ÖLDÜ 3 ÇOCUK YARALANDI

Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde, Dera'nın doğu kırsalındaki El-Gariyye beldesinde savaş kalıntısı bir mayının patladığı belirtildi.

Haberde, mayın patlaması sonucunda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

İDLİB'DE DE 4 ÇOCUK MAYIN PATLAMASINDA ÖLMÜŞTÜ

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Ebu Habbe köyünde de 21 Mayıs 2026'da savaş kalıntısı bir mayının patlaması sonucu 4 çocuk ölmüş, 3 çocuk yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Suriye'de Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması sonucunda 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

