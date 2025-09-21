İSTANBUL 26°C / 19°C
Dünya

Suriye'de seçim tarihi belli oldu... Devrimden sonra ilk kez yapılacak

Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri 5 Ekim'de yapılacak.

21 Eylül 2025 Pazar 18:10
Suriye'de seçim tarihi belli oldu... Devrimden sonra ilk kez yapılacak
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20'ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.

