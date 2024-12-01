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Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Halep'teki mahkumların intikamı mı? Rejim askerleri esir düştü

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Esed rejiminin 33 askerinin esir alındığını duyurdu.

AA1 Aralık 2024 Pazar 22:37 - Güncelleme:
Suriye'de sıcak gelişme! Halep'teki mahkumların intikamı mı? Rejim askerleri esir düştü
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Operasyonun sosyal medya hesabından rejim askerlerinin esir alındığına ilişkin paylaşım yapıldı.

Videolu paylaşımda, operasyon kapsamında Halep-Rakka kara yolunda rejimin 33 askerinin esir alındığı duyuruldu.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda, Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

  • Suriye Milli Ordusu
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