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Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Ordu bölgeyi ele geçirdi

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı sınır güvenlik güçleri, Humus ilinde geniş çaplı bir askeri operasyon düzenledi. Suriye-Lübnan sınır hattında güvenliği sağladı. Operasyon sırasında yasa dışı maddeler ve silahlar ele geçirildi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 22:54 - Güncelleme:
Suriye'de sıcak gelişme! Ordu bölgeyi ele geçirdi
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Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı koymak ve Hizbullah militanlarının kalıntılarını temizlemek amacıyla düzenlendi.

SURİYE-LÜBNAN SINIR GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Günlerce süren operasyon sırasında bölgede ağır ve orta silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonucunda Suriye güçleri, birçok stratejik noktayı ele geçirerek Suriye-Lübnan sınırında güvenlik kontrolünü artırdı.

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SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Askeri operasyonlar komutanı Yusuf Halid, AA muhabirine, sınır güvenliğinin sağlandığını belirterek, "Burayı kontrol altına aldık. Operasyon sırasında yasa dışı maddeler ve silahlar ele geçirildi. Hizbullah'a bağlı iki kişi esir alındı ve birkaç kişi etkisiz hale getirildi. Çatışmalar altı gün boyunca sürdü." dedi.

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