Suriye'de son üç günde 12 sivil hayatını kaybetti

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'nin günlük yayımladığı raporlara göre, Suriye'de son 3 günde Heyet Tahrir el-Şam ve kimliği belirsiz kişiler tarafından toplam 12 sivilin öldürüldüğünü duyurdu.

Raporda, 3'ü çocuk, 2'si kadın toplam 12 sivilin yargızsız infaz edildiği belirtildi.

YÜZBİNLERCE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta yaşanan can kayıplarına ilişkin yapılan son açıklamalara göre geçtiğimiz yıl, 299'u çocuk toplam bin 271 sivil çatışmalarda hayatını kaybederken, rejimin tutukladığı 104 kişi de işkencede ölmüştü.

SNHR yılbaşında yayınladığı 2021 yılına ilişkin raporda, ülkede özellikle ev, okul, hastane, pazar yeri, ticari tesis ve kamu merkezleri gibi sivillerin bulunduğu yerlerin hedef alındığını duyurmuş, katliamların 19'unu ise belgelemişti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseriliği, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin toplam sayının 350 binden fazla olduğunu açıklanmıştı.

Star Gazetesi