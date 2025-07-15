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Dünya

Suriye'de Süveyda provokasyonu... Mar Mihail Kilisesi kundaklandı

Suriye'de birkaç gündür şiddet olayları yaşanırken ülkenin güneyindeki Süveyda ili kırsalında Mar Mihail Kilisesi, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateşe verildi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 22:34 - Güncelleme:
Suriye'de Süveyda provokasyonu... Mar Mihail Kilisesi kundaklandı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, silahlı grup, Süveyda ilinin kuzeyindeki Sura el-Kebira köyündeki Mar Mihail Kilisesi'ni kundakladı.

Köy sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kilisenin tarihi yapısında tahribat oluştu.

SÜVEYDA OLAYLARI

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

  • Suriye
  • Mar Mihail Kilisesi
  • Kundaklama
  • Provokasyon

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