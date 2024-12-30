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Dünya

Suriye'de tarihi bir pencere açıldı diyerek duyurdu: Almanya'dan Suriye hamlesi

Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Suriye'de tarihi bir pencere açıldığını belirtti. Schulze, Almanya'nın Suriye'de 'insani durumun iyileştirilmesi' amacıyla 60 milyon avro kaynak ayırdığını duyurdu.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Suriye'de tarihi bir pencere açıldı diyerek duyurdu: Almanya'dan Suriye hamlesi
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Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Suriye'de insani durumun iyileştirilmesi için 60 milyon avro gönderileceği kaydedildi.

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'de tarihi bir pencere açıldığını belirterek, "Olumlu bir gelişme için fırsat var ve şimdi bunu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız. Eğitim bunun için çok önemli bir alan. Gelecek neslin, farklı etnik grupların, kadın ve erkeklerin barış içinde ve eşit koşullarda bir arada yaşadığı bir Suriye'nin kurulmasına okullar karar verecek. Eğer gelişmeler doğru yönde ilerlerse, diğer alanlarda da daha fazlasını yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Suriye halkının insani durumunu "felaket" şeklinde niteleyen Schulze, "Neredeyse 14 yıldır süren iç savaşın ardından ülkenin büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Nüfusun yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor ve yardıma muhtaç durumda." değerlendirmesinde bulundu.

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