28 Ekim 2025 Salı
  • Suriye'de terör koridoruna yeni ABD desteği: Sevkiyat yapıldı
Dünya

Suriye'de terör koridoruna yeni ABD desteği: Sevkiyat yapıldı

ABD ordusu, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri üslerine son bir haftada kara ve hava yoluyla asker ve silah sevkiyatı gerçekleştirdi.

28 Ekim 2025 Salı 16:03
Suriye'de terör koridoruna yeni ABD desteği: Sevkiyat yapıldı
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu, bu süre içinde Haseke'deki üslerine kargo uçaklarıyla yeni ekipman ve personel intikal ettirdi.

Bu ayın 24 ve 27'sinde ABD'ye ait 3 askeri kargo uçağı Haseke'deki Rümeylan üssüne iniş yaparken, 24'ünde inen uçakta haberleşme teçhizatı ile insansız hava araçlarının yer aldığı kaydedildi.

Üç gün sonra gelen 2 uçak ise 22 askerle birlikte teknik cihazlar ve uydu üzerinden coğrafi tarama ve konum belirleme sistemlerine ait ekipman taşıdı.

Öte yandan, yine son bir haftada Irak'taki El-Velid Sınır Kapısından geçen 27 araçlık lojistik konvoy, ABD'nin Haseke'de ana üslerinden biri haline getirdiği Kasrek köyündeki üsse ulaştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haziran 2025 tarihindeki açıklamasında, "Suriye'de bizim askeri üslerimizin azalması da gerçekleşti. (ABD üs sayısı) 8 üsten düştük, 5, 3 ve sonunda 1'e düşecek." demişti.

