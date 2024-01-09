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Dünya

Suriye'de terör örgütü DEAŞ Esed rejimine saldırdı

Suriye'nin Humus ilinde terör örgütü DEAŞ, Beşşar Esed rejimi ordusuna ait konvoya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 rejim unsuru öldü, 20 kişi yaralandı.

AA9 Ocak 2024 Salı 18:09 - Güncelleme:
Suriye'de terör örgütü DEAŞ Esed rejimine saldırdı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, öğle saatlerinde Humus'a bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinin çöl bölgesinde Esed rejimi ordusuna ait bir konvoya pusu kurdu.

Ağır silahlarla başlatılan saldırı çatışmaya dönüşürken, ilk belirlemelere göre, 9 rejim unsuru öldü, 20'ye yakın ordu mensubu yaralandı.

Rejim medyasında ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DEAŞ'lı teröristler, 2 Ocak 2024'te de Deyrizor ilinin güneyindeki Tebni köyünde Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin konuşlandığı 17. Alay'a saldırı düzenleyerek, çok sayıda rejim unsurunu alıkoymuştu.

- DEAŞ'ın bölgedeki varlığı

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Humus, Dera, Suveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur-kaç taktiğiyle Esed rejimine ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.

  • DEAŞ saldırısı
  • 9 ölü20 yaralı
  • Humus

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