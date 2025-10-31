Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye protesto: Bölgeden temizlenmesini istiyoruz

Suriye'nin birçok ilinde, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG protesto edildi.

Örgütün işgal ettiği bölgelerde gerçekleştirdiği ihlalleri, yolsuzlukları ve zorunlu askeri uygulamaları protesto eden siviller, Suriye hükümetinden müdahale talebinde bulundu.

Protestocular, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrıda bulunarak ülkenin doğusunun terör örgütünden temizlenmesini istedi.

Göstericiler, "SDG, bir terör örgütüdür", "SDG, Esed ve Captagon ticareti aynıdır" ve "SDG'ye verilen desteğin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesini talep ediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

SDG'yi, kontrol ettiği bölgelerde eski rejim unsurlarını korumakla suçlayan göstericiler, örgütün Rakka, Haseke ve Deyrizor'daki bölgelerde sürdürdüğü tünel kazma faaliyetlerini kınadı.

"SURİYE, BİRDİR"

AA muhabirine konuşan Deyrizorlu Sultan Ali, 11 yıldır süren zorunlu askerlik uygulamaları ile eğitim ve idarede yaygın yolsuzluk yaşandığını söyledi.



Ali, "Hükümetimizden terör örgütünün bölgeden çıkarılmasını istiyoruz. Hükümete bağlı yeni Suriye ordusunun yanındayız. Suriye, birdir." dedi.

Örgüt yönetimindeki idarelerde rüşvet ve usulsüzlükler olduğunu, yardım kuruluşlarına dahi müdahale edilip yardımların saptırıldığını ve kadınlara yönelik kötü muamele yapıldığını söyleyen Ali, "Evlerimize giriyorlar, son ihalelerini Deyrizor köylerinde yaptılar." diye konuştu.

Deyrizorda 3 kişinin örgüt tarafından öldürüldüğünü iddia eden Ali, "Kendi ellerimde ölen bir kadının kucağında açlıktan ağlayan bir çocuğu ben kurtardım. İnsan haklarını tanımıyorlar." ifadelerini kullandı.

Protestolara katılan Rakkalı Abdulazız Kaddur da kalabalığın, Rakka ve Deyrizor'da örgütün yaptığı hukuksuzlukları ve hak ihlallerini protesto etmek amacıyla bir araya geldiğini söyledi.

Kaddur, halkın şikayetlerini Suriye hükümetine iletmek üzere toplandığını belirterek, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan terör örgütünün bölgeden en hızlı şekilde temizlenmesini istiyoruz." dedi.