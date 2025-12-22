İSTANBUL 12°C / 9°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
  Suriye'de terör örgütü YPG'den sivil yerleşimlere saldırı: 2 can kaybı
Suriye'de terör örgütü YPG'den sivil yerleşimlere saldırı: 2 can kaybı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

22 Aralık 2025 Pazartesi 21:16
Yerel kaynaklar, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdüren PKK/YPG terör örgütünün, Halep'teki sivil yerleşimlere havan atışları gerçekleştirdiğini aktardı.

Terör örgütü, Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Suryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı.

Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

AA muhabirinin aktardığına göre saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı.

Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep'te PKK/YPG ile temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi.

Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi.

Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.

