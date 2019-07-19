Suriye'de terör örgütü YPG/PKK protesto edildi

Dün akşam saatlerinde Münbiçli Arap göstericiler, YPG/PKK'nın zorla silah altına alma uygulamasını protesto etmek için toplandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, YPG/PKK'ya bağlı sözde asayiş güçlerinin müdahale etmesi sonucu arbede yaşandığı, teröristlerin havaya ateş açtığı görüldü.

Münbiçli Arap aşiretler geçen aralık ayında ortak bir açıklama yaparak halkı bu uygulamaya karşı direnmeye davet etmişti.

ABD'nin hava desteği ve silah yardımlarıyla Münbiç'i Ağustos 2016'da işgal eden YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında geçen sene imzalanan yol haritasına rağmen ilçedeki varlığını sürdürüyor.