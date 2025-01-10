Suriye'de Baas rejimin yıkılmasının ardından kurulan yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ülkedeki silahlı grupların Savunma Bakanlığı'na entegrasyon sürecini başlatmak için bu grupların komutanlarıyla bir araya geldi.

Suriye Haber Ajansı (SANA), Savunma Bakanı Kasra'nın, ülkedeki silahlı grupların komutanlarıyla başkent Şam'da bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmeye ilişkin haberde, "(Silahlı) Grupların Savunma Bakanlığına katılımına ilişkin sürecin başlatılması için bakanlık ile askeri komutanların hazırlık toplantıları sürüyor." ifadesi yer aldı.

Öte yandan Ebu Kasra, toplantıya katılan ABD destekli Suriye Özgür Ordusu komutanı Salim Türki Anteri ile de görüştü.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 29 Aralık 2024'te Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin olarak, "HTŞ kesinlikle feshedilecek. Ülke devrimci ve gruplar mantığıyla yönetilmez. Sanırım konferansta feshedilecek. Resmen ilan edilecek." demişti.

Şara, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) feshedilmesine ilişkin soruya da "Bu evlerine çekilmeleri anlamına gelmiyor. Yeni Suriye devletinin inşasına katılmaları anlamına geliyor." yanıtını vermişti.

Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini vurgulayan Şara, Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini ifade etmişti.

SDG adını kullanan PKK/YPG'yle temaslara değinen Şara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtmişti.



Şam'daki yeni yönetim, Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal eden terör örgütü PKK/YPG bünyesindeki Suriyeli olmayan unsurların ülkeden ayrılmasını, kalan unsurların da silah bırakarak Savunma Bakanlığı'nın uygun göreceği şekilde güvenlik yapılanmasına entegre olmasını istiyor. Ancak örgüt buna yanaşmıyor.

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