Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan Hol Kampı'nda çatışma çıktı

AA muhabirlerinin bölgedeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Hol Kampı bölgesine gece geç saatlerde çok sayıda araçla terörist sevk etti.

YPG/PKK'lı teröristlerin kampa girmeye çalışması üzerine çatışma çıktı.

DEAŞ mensubu oldukları tahmin edilen silahlı grupla YPG/PKK arasında çıkan çatışmada biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Çok sayıda çadır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çatışmaların durmasına rağmen kampta gerginlik sürüyor.

12 Ocak 2022'de de kampta Etiyopya uyruklu olduğu belirtilen bir doktor bıçakla yaralanmıştı. Bunun üzerine uluslararası kuruluşlar, kamptaki çalışmalarını geçici olarak askıya almıştı.

- HOL KAMPI

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.