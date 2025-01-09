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Dünya

Suriye'de YPG'ye 3 koldan kıskaç! SMO'dan hilal taktiği

Suriye topraklarını işgal eden terör örgütü PKK/YPG için çember daralıyor. Alarm durumuna geçen Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri; Ayn el Arab, Rakka ve Haseke hattındaki teröristleri Barış Pınarı'ndan hilal taktiğiyle kuşatacak.

Akşam Gazetesi9 Ocak 2025 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
Suriye'de YPG'ye 3 koldan kıskaç! SMO'dan hilal taktiği
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ABD desteğiyle Suriye topraklarını işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden çıkması için verilen süre doluyor. Terör örgütünü Münbiç ve Tel Rıfat'tan temizleyen, Arap aşiretlerin desteğiyle Deyrizor'dan püskürten Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde büyüt askeri yığınak yaparak birlikleri YPG hattına kaydırdı. 'Silah bırak' çağrısına uymadığı taktirde terör örgütüne yapılacak operasyon Barış Pınarı bölgesinde açılan üç cepheden başlayacak.

SMO ALARMA GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Türkiye'nin bekası için 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajının ardından terör örgütü PKK/YPG'yi panik sardı. SMO, terör örgütünü Suriye'de işgal ettiği bölgeden temizlemek için alarma geçti. Fırat'ın batısını teröristlerden temizleyen SMO, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına yeni birlikler kaydırdı.

ÜÇ CEPHEDE HAZIRLIK

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Ayn el Arab ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, olası operasyonda terör örgütü PKK/YPG bu üç cephe hattına batıdan Münbiç, güneyden Deyrizor'daki SMO güçlerinin de harekete geçmesiyle hilal şeklinde çevrilecek.

SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkıyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

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