Dünya

Suriye'de yüzlerce kişi terör örgütü PKK karşıtı gösteride bir araya geldi

Suriye'nin başkenti Şam'da siviller SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG karşıtı gösteri düzenledi.

AA21 Kasım 2025 Cuma 17:17 - Güncelleme:
Suriye'de yüzlerce kişi terör örgütü PKK karşıtı gösteride bir araya geldi
ABONE OL

Terör örgütünü protesto amacıyla, başkent Şam'da, Rakka ilinin kuzeyindeki Suluk beldesinde ve Hammam Türkmen köyünde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG karşıtı gösteriler için yüzlerce kişi bir araya geldi.

Göstericiler, "Eğer babalar burayı özgürleştirmezse, biz özgürleştireceğiz", "Cezire'nin özgür insanları PKK'yı ezerek geri dönecek", "Suriye, Cezire bölgesinde PKK/SDG çetelerinin varlığını reddediyor ve kabul etmiyor", "Ben her mazlumun yanındayım ama Mazlum Abdi'nin değil" ve "SDG demek baskı, tutuklama ve tehcir demektir" yazılı pankartlar taşıdı.

Örgütün işgal ettiği Halep kırsalında, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgütün ihlalleri, sivilleri zorla yerinden etmeleri ve haksız tutuklamalar sebebiyle protestolar yapıldı.

Örgütün haksız tutuklamaları ile zorunlu askerlik uygulamalarını ve yolsuzlukları sonlandırmasını talep eden siviller, Suriye Hükümeti'nin bölgeyi terörden arındırmasını istedi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Şuyuh bölgesinden yaklaşık 60 bin kişinin 11 yılı aşkın süredir yerlerinden edilmesi üzerine, bölge halkı her hafta düzenledikleri gösterilerle "geri dönüş" taleplerini yineliyor.

