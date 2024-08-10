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Dünya

Suriye'deki ABD askerlerine İHA'lı saldırı iddiası

Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askerlerinin saldırıya uğradığı, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını iddia edildi.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Suriye'deki ABD askerlerine İHA'lı saldırı iddiası
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Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse aidiyeti bilinmeyen birden fazla kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs, kamikaze İHA'larla hedef alındı.

Hedef alınan üssün çevresinden duman yükseldiği bildirildi.

Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

  • Suriye saldırı
  • ABD asker
  • yaralı yok

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