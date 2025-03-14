İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6792
  • EURO
    40,0008
  • ALTIN
    3523.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'deki Fransız çocukların akıbeti yeniden değerlendirecek
Dünya

Suriye'deki Fransız çocukların akıbeti yeniden değerlendirecek

Paris İdare Mahkemesi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda tutulan Fransız çocukların ülkeye geri getirilmesine yönelik talepleri değerlendirmesi için hükümete 2 ay süre verdi.

AA14 Mart 2025 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Suriye'deki Fransız çocukların akıbeti yeniden değerlendirecek
ABONE OL

Paris İdare Mahkemesi'nin açıklamasına göre, mahkeme, olağanüstü durumlarda Fransız hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda tutulan Fransızları ülkeye geri almayı reddettiği kararları denetlemeyi kabul etti.

Mahkeme, dün aldığı kararla, Paris makamlarının Suriye'deki 28 Fransız çocuğu geri getirmeyi reddettiği kararların yürütmesini durdurarak, bu çocukların ülkelerine geri getirilmesine yönelik taleplerin yeniden değerlendirilmesi için hükümete 2 ay süre verdi.

Paris İdare Mahkemesi, Fransa Dışişleri Bakanlığının, Suriye'deki Fransız annelerin evlatlarının ülkeye getirilmesine karşı çıktığını savunarak çocukların geri getirilmesini reddettiğini hatırlattı.

Mahkeme, bu çocukların kendi ülkelerine getirilmesi için resmi bir talep yapıldığının tespit edildiğini kaydederek, sunulan belgeler ışığında Bakanlığın taleplere ret kararının dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.

Mahkeme, bu kararını, aynı konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 14 Eylül 2022 tarihli kararı ve Paris İdari Temyiz Mahkemesi'nin 27 Şubat 2025 tarihli kararını göz önünde bulundurarak aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, mahkemenin kararı, söz konusu çocukların annelerini de kapsıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ üyesi Fransızlarla ilgili, "Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır." demişti.

  • Paris İdare Mahkemesi
  • Fransız çocuklar
  • Suriye kampları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.