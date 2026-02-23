İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8449
  • EURO
    51,7025
  • ALTIN
    7267.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'deki Hol Kampı boşaltıldı: 22 bin kişi Irak'a nakledildi
Dünya

Suriye'deki Hol Kampı boşaltıldı: 22 bin kişi Irak'a nakledildi

Irak, Suriye'nin Haseke vilayetinde kapatılan Hol Kampı'ndan 22 bin kişiyi ülke topraklarına kabul ettiğini duyurdu.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 15:53 - Güncelleme:
Suriye'deki Hol Kampı boşaltıldı: 22 bin kişi Irak'a nakledildi
ABONE OL

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Milli Güvenlik Müsteşarlığında Stratejik İşler Danışmanı Said el-Ceyyaşi, Hol Kampı'nın tümüyle boşaltıldığını söyledi.

Kamptan 5 bin 600'den fazla aileden oluşan 22 bin kişinin 32 ayrı kafile halinde Irak'a nakledildiğini belirten Ceyyaşi, transfer sürecinin Irak Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve diğer bazı kurumların koordinasyonunda güvenli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Hol Kampı'nın tahliyesinin başarıyla büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Ceyyaşi, Irak'a nakledilecek son bir kafilenin kaldığını ifade etti.

Ceyyaşi, kamptan getirilen ailelerle ilgilenmek üzere uluslararası, ulusal ve hükümet düzeyinde dört teknik grubun görev yaptığını belirtti.

Irak Yüksek Yargı Konseyinin bu gruplardan birine liderlik ettiğini aktaran Ceyyaşi, Göçmen ve Çalışma bakanlıklarının da birer gruba öncülük ettiğini söyledi.

Ceyyaşi, söz konusu grupların çocukların korunması, hukuki işlemler ve rehabilitasyon alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Suriye'nin Haseke ilinde, geçen ay düzenlenen operasyonla terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı'nın boşaltıldığı bildirilmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Fadi el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hol Kampı'nda kalan son kişilerin de tahliye edildiğini söylemişti.

HOL KAMPI

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyordu.

Terör örgütü YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

YPG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

  • Hol Kampı
  • Haseke
  • Suriye dönüşü

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.