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Dünya

Suriye'deki muhalif grupların geleceği belli oldu! HTŞ lideri açıkladı

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara, Suriye'deki muhalif silahlı grupların Savunma Bakanlığı saflarına katılmak üzere eğitileceğini açıkladı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Suriye'deki muhalif grupların geleceği belli oldu! HTŞ lideri açıkladı
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HTŞ lideri Golani, Suriye'deki azınlıkları koruma sözü vererek, muhalif silahlı grupların dağıtılıp düzenli ordu birliklerine katılacağını duyurdu.

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed el- Golani (Ahmed eş-Şara), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkedeki geçici hükümetin azınlıklara ve yabancı ülkelere tüm Suriyelileri ve devlet kurumlarını koruyacağı yönünde güvence verdi.

GRUPLAR DAĞITILACAK

Suriye'nin yeni lideri Golani, ülkedeki muhalif silahlı grupların dağıtılacağını, savaşçıların düzenli ordu birliklerine katılacağını açıkladı. Golani, "Gruplar dağıtılacak, Savunma Bakanlığı saflarına katılmak üzere eğitilecek ve hepsi yasaya tabi olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca çok etnikli ve çok dinli bir ülkede birliğin gerekli olduğunu vurgulayan Golani, "Suriye birlik olmalı. Sosyal adaleti garanti altına almak için devlet ve tüm inançlar arasında bir toplumsal sözleşme olmalı" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E ÇEKİL UYARISI

ABD medyasından The Times'a konuşan Golani, İsrail'in hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Ülkesinin İsrail ya da başka bir devlete karşı saldırılar için bir fırlatma rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini belirten Golani, Batı'ya da Esed rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.

KASADA PARA BIRAKMAMIŞ

Esed'in devrilmesinin ardından ülkedeki ekonomik çöküntü de gün yüzüne çıktı. Merkez Bankası'nın kasasında 26 ton altın rezervi olduğu, döviz rezervlerinin ise 200 milyon dolar ile tükenme noktasına geldiği ortaya çıktı. Altın miktarının değeri 2,2 milyar dolara karşılık geliyor. IMF verilerine göre 2011'de Merkez Bankası'nın 14 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyordu.

MAHKUM DEĞİL ESED AJANI ÇIKTI

Suriye'de CNN'in canlı yayını sırasında işkence hapishanesinde bulunduğu iddia edilen kişinin Esed rejimine ait asker olduğu ortaya çıktı. CNN, Şam'daki bir hapishanede kilitli bir hücrede denk gelinmiş tutsak gibi gösterilen kişinin, Esed rejiminin eski istihbaratçılarından biri olduğunu duyurdu. 3 aydır hapishanede tutulduğu iddia eden kişinin rejiminin hava istihbaratında görevli Selame Mohammad Selame olduğu belirlendi.

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