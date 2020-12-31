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Dünya

Suriye'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi.

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 21:20 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 21:20
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 Suriye’de bir yolcu otobüsüne düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde bir otobüse gerçekleştirilen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi.

YOLCU OTOBÜSÜNE SALDIRI

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırının dün yerel saatle 16.00'da Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana gelmişti.

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