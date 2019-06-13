O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

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Suriye'deki Tartus Limanı 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

Suriye'de Beşşar Esed ile Rusya arasında yapılan anlaşma ile, Tartus Limanı 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı.

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Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, Esed rejiminin  parlamentosu, rejimin Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya'ya devretmek üzere  yaptığı anlaşmayı içeren kanun tasarısını kabul etti.
 
Rejimin Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, rejime ait "Es Suriye" televizyon  kanalına 29 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, Tartus Limanı'nı 49 yıllığına  Rusya’ya devredeceklerini söylemişti.
 
Hammud, "Rus tarafıyla limanın idaresi ve işletmesi konusunda  anlaşmaya vardık. Rusların bu limanı işletmesi yeni yatırımları arttıracaktır.  Liman genişletilecektir. Önemli stratejik bir anlaşmadır. Dolaysıyla uzun süreli  olması normaldir." ifadesini kullanmıştı.
 
Doğu Akdeniz'deki Tartus Limanı'nın yıllık kapasitesi yaklaşık 16  milyon ton olarak ifade ediliyor. Suriye'nin en geniş alan üzerine kurulu  limanında Rusya'nın deniz üssü bulunuyor.

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