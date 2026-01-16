Halep'in YPG'li teröristlerden temizlenmesinin ardından sıra Fırat Nehri'nin batısındaki Deir Hafir bölgesine geldi. Eğer Terör örgütü PYD'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in altına imza attığı mutabakata uymazsa sıra Fırat'ın doğusuna gelecek. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şara, terör örgütü PYD ve SDG'ye entegrasyon konusunda net mesajlar verirken, mutabakat şartlarına uyulmaması halinde Fırat'ın doğusunda da yeni operasyonların gündeme gelebileceğini vurguladı. Şam, Kürt halkının haklarının anayasal güvence altına alınacağını belirterek, çözümün diyalog ve entegrasyonla mümkün olabileceğini ifade etti.

PYD'LİLERE KANDİL'DEN "ÖLÜN EMRİ" VERİLDİ

Suriye'de entegrasyon sürecinin önündeki engellerden biri de terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Suriye cumhurbaşkanı Eş Şara, Halep operasyonu sırasında PYD'lilere Kandil'den "ölüm emri" verildiğini söyledi. Bölge kaynakları, özellikle Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e baskı yaptığını öne sürdü.

"ANAYASAL GÜVENCE OLACAK"

Suriye cumhurbaşkanı Eş Şara, açıklamasında, "Mazlum'a şöyle dedim: Eğer Kürt halkının hakları için savaşıyorsan, tek bir damla kan dökmen gerekmiyor çünkü Kürt halkının hakları anayasa ile güvence altına alınacaktır. Kürtleri korumak, Suriye'deki yeni gerçeklikle entegre olmakta yatmaktadır." dedi.

Bölge kaynaklarından gelen değerlendirmelerde, PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin de durumun farkında olduğu belirtildi. ABD'den entergrasyon tavsiyesi alan, İsrail'den beklediği desteği alamayan PYD elebaşı 10 Mart Mutabakatı için adım atmak istiyor. Ancak Kandil'den süreci sabote etmeye çalışanların olduğu belirtiliyor.

Suriye'de şu anda SDG'nin entegrasyonuna karşı çıkanların başında "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in geldiği iddia edildi.

ŞARA DURUMU AÇIK AÇIK ANLATTI

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Halep'teki operasyon sırasındaki yaşananlarla ilgili anlattıkları da bu açıdan dikkat çekti.

ABD ve Fransa'nın SDG için ricada bulunduğunu belirten Şara açıklamasında, "Operasyon başarılı devam ederken Macron benden mahalledeki SDG'lilerin tahliye edilmesini rica etti. Ben de kabul ettim. Ama gönderdiğim otobüslere binmek yerine ateş ettiler. Son safhaya yaklaştığımızda bu sefer Amerikalılar ricacı oldular. Onu da kabul ettik ama yine ayrılmak yerine bizlere kurşun sıktılar. Çünkü Kandil'den gelen net talimat onlara tahliye olmalarını değil her şartta ölmelerini emrediyordu." ifadelerine yer verdi.

PYD ÜSTÜNDE KANDİL TAHAKKÜMÜ VAR

Kandil'deki bazı terör baronları ellerindeki gücü kaybetmek istemiyor. Türkiye, terörü topraklarından süpürüp attı. Kandil'deki terör örgütü elebaşlarından bazıları belli ki Suriye'de yola devam etmek istiyor. Terör örgütü PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e de baskı yapıyorlar.

Konu hakkında dün açıklamada yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Entegrasyona uymazlarsa askeri güç kullanılması da bir seçenek." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü PKK'nın son kullanma tarihinin geçtiğinin farkında olduğu görülürken, terör örgütünün ABD desteği olmadan ne Irak'ta ne de Suriye'de tutunması mümkün olmayacağı biliniyor.

