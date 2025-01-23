İngiltere merkezli The Economist gazetesi, Suriye'deki yeni süreçte Türkiye'nin rolüne dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Türkiye'nin Suriye ordusunu eğitmeye istekli olduğuna dikkat çekilirken, Uluslararası Kriz Grubu'ndan Dareen Khalifa ise Suriye'deki silahlı grupların Türkiye'nin desteği olmadan aynı çatı altında toplanmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Gazeteye konuşan bir HTŞ yetkilisi ise Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtirken, Suriye ordusunu eğitmek için başka bir Ortadoğu ülkesinden daha cazip bir teklif aldıklarını açıkladı.

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