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Dünya

Suriye'deki yeni yönetimden AB'ye dikkat çeken çağrı: Geçici değil, kalıcı olarak kalkmalı

Suriye'deki yeni yönetimin Maliye Bakanı Muhammed Abazid, Avrupa Birliği (AB) heyeti ile Şam'da yaptığı görüşmede, ülkesine yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması veya askıya alınmasının yeterli olmayacağını belirterek, 'Yaptırımlar geçici değil, kalıcı olarak kalkmalı.' dedi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
Suriye'deki yeni yönetimden AB'ye dikkat çeken çağrı: Geçici değil, kalıcı olarak kalkmalı
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Bakan Abazid, AB heyetinden Cyril Dewa Leyne, Michael Ohnmacht, Helene Le Gal ve Sebastian Brabant ile Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede, yaptırımların kaldırılması ve ülkenin yeniden inşası konuları ele aldı.

Abazid, toplantıda yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması veya askıya alınmasının yeterli olmayacağını belirterek, "Yaptırımlar geçici değil, kalıcı olarak kalkmalı. Özellikle petrol ekipmanları ithalatı ve sigorta sektöründeki kısıtlamaların sona ermesi büyük önem taşıyor." dedi.

Batılı bankalarda dondurulan hükümete ait likiditelere uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını talep ettiklerini bildiren Abazid, "Suriye halkının istikrara kavuşması, kalkınmanın sağlanması ve güçlü bir ekonomik yapı inşa edebilmemiz için bu adımların atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  • Muhammed Abazid
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