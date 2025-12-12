İSTANBUL 14°C / 9°C
Dünya

Suriye'den 40 yıl sonra ilk proje: Son imzalar atıldı

Suriye, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Dünya Bankası ile yeni bir anlaşma imzaladı. Elektrik iletim hatlarının onarımı için hibe anlaşmasını tamamladı.

AA12 Aralık 2025 Cuma 00:28 - Güncelleme:
Suriye'den 40 yıl sonra ilk proje: Son imzalar atıldı
ABONE OL

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik iletim hatlarının onarımı ve güçlendirilmesini kapsayan projenin son belgesinin imzalandığını duyurdu.

Berniye, projenin kredi değil hibe kapsamında finanse edildiğini belirterek, "Bu çalışma, özellikle Enerji Bakanlığının elektrik arzını güçlendirme yönündeki çabalarına destek sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Suriye'de elektrik iletim hatlarının onarımı için 146 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onaylamıştı.

