Suriye'den BM sonrası mesaj: Artık daha güçlü bir yapıya sahibiz

Bakan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna başarılı katılım sağladıklarını belirtti.

Şeybani, Suriye'nin özgür sesini ve bu uğurda fedakarlık yapan herkesin sesini dünyaya taşıdıklarını vurgulayarak, gerçekleştirilen temaslarda ülkesinin egemenliğe bağlılığını, kalkınma hedeflerini ve yeniden imar vizyonunu vurguladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın konuşmasına değinen Şeybani, şunları kaydetti:

"60 yıllık izolasyondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmed Şara, konuşmasını BM Genel Kurulu'nda yaparak Suriye'nin tarihi hitabını sundu. Konuşmasında halkımızın beklentilerini ve ulusal tutumlarımızı dile getirdi, ayrıca çok sayıda etkinlik ve ikili görüşme gerçekleştirdi."

BM Genel Kurulu oturumuna katılımın, Suriye diplomasisinin güven ve itidal içinde yeniden kazandığı itibara eklenen yeni bir başarı olduğunu belirten Şeybani, "Bugün New York'tan ayrılıyoruz, ülkemiz artık daha güçlü bir uluslararası varlığa, diplomasi anlayışımız ise daha açık ve dengeli bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Şeybani, ilişkilerin güçlendirilmesi ve dengeli diyalog ile ortak çıkarlara açılım çerçevesinde, birçok dışişleri bakanı ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.