27 Eylül 2025 Cumartesi
Dünya

Suriye'den BM sonrası mesaj: Artık daha güçlü bir yapıya sahibiz

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna yapılan katılımı “başarılı” olarak nitelendirdi. Şeybani, ülkesinin artık daha güçlü bir uluslararası varlığa ve daha dengeli bir diplomasi anlayışına sahip olduğunu söyledi.

27 Eylül 2025 Cumartesi 20:05
Suriye'den BM sonrası mesaj: Artık daha güçlü bir yapıya sahibiz
Bakan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna başarılı katılım sağladıklarını belirtti.

Şeybani, Suriye'nin özgür sesini ve bu uğurda fedakarlık yapan herkesin sesini dünyaya taşıdıklarını vurgulayarak, gerçekleştirilen temaslarda ülkesinin egemenliğe bağlılığını, kalkınma hedeflerini ve yeniden imar vizyonunu vurguladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın konuşmasına değinen Şeybani, şunları kaydetti:

"60 yıllık izolasyondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmed Şara, konuşmasını BM Genel Kurulu'nda yaparak Suriye'nin tarihi hitabını sundu. Konuşmasında halkımızın beklentilerini ve ulusal tutumlarımızı dile getirdi, ayrıca çok sayıda etkinlik ve ikili görüşme gerçekleştirdi."

BM Genel Kurulu oturumuna katılımın, Suriye diplomasisinin güven ve itidal içinde yeniden kazandığı itibara eklenen yeni bir başarı olduğunu belirten Şeybani, "Bugün New York'tan ayrılıyoruz, ülkemiz artık daha güçlü bir uluslararası varlığa, diplomasi anlayışımız ise daha açık ve dengeli bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Şeybani, ilişkilerin güçlendirilmesi ve dengeli diyalog ile ortak çıkarlara açılım çerçevesinde, birçok dışişleri bakanı ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

