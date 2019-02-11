Votel: Suriye'den askerlerin çekilmesi haftalar içinde başlayacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda Suriye’den çekilme talimatı alan askerlerin birkaç hafta içerisinde bu işlemi başlatacaklarını açıkladı.

Kesin tarihin Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak netleşeceğini belirten Votel, bu noktada ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin Irak sınırındaki bir diğer terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak başlattığı operasyonun önemli rol oynayacağını söyledi.

Hâlihazırda Suriye’deki 2 binden fazla birliğini yavaş bir şekilde çekmeye başlayan ABD’nin tam çekilme işleminin günler sonra mı, yoksa haftalar sonra mı çekileceğiyle ilgili konuşan Votel, Reuters’ta yer alan habere göre, “Muhtemelen haftalardan söz etmemiz gerekiyor, fakat yineliyorum, sahadaki gelişmeler bu noktada kritik bir rol oynayacak.” diye konuştu.

Orta Doğu seyahatinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Votel, “Çekilme konusunda, sanırım şu ana dek olmak istediğimiz noktadayız. Askerleri hareket ettirmek, teçhizatları hareket ettirmekten daha kolay. Burada yapmaya çalıştığımız şey, sahada işimize yaramayacak ekipmanları temizlemektir.” dedi.

ABD Başkanı Trump, Aralık 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ülkesinin Suriye’den çekileceğini açıklamış, bunun ardından ise ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ABD’nin Sömürge Valisi olarak bilinen Brett McGurk istifa etmişti.

IRAK’TAKİ ABD ASKERÎ VARLIĞI

Suriye’den çekilecek ABD askerlerinin Irak’taki birliklere kaydırılıp kaydırılmayacağı henüz soru işaretini korurken, ABD’nin Irak’ta mevcut 5 binden fazla askeri bulunuyor.

ABD’nin Irak’taki askerî varlığının artırılmayacağına inandığını söyleyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, “Öyle sanıyorum ki Irak’taki asker sayımız aşağı yukarı aynı kalacaktır.” sözlerini kullandı.