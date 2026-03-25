  Suriye'den diplomasi atağı: Bakan Fidan ve bölge ülkeleriyle görüşme gerçekleştirdi
Dünya

Suriye'den diplomasi atağı: Bakan Fidan ve bölge ülkeleriyle görüşme gerçekleştirdi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri ele aldı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Şeybani ile Fidan arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ile bölgedeki güvenlik ve askeri durum ele alındı.

Bakanlar, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacak şekilde iletişim kanallarının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Şeybani ile Safedi'nin görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeler değerlendirilirken, özellikle bölgesel güvenlik ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliği konuları öne çıktı.

Taraflar, gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların desteklenmesi ve ortak diplomatik çalışmaların güçlendirilmesi için koordinasyonun önemini vurguladı.

Şeybani ile Faysal bin Ferhan arasındaki görüşmede de ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Taraflar, iki ülkenin çıkarlarına ve bölgenin istikrarına hizmet edecek şekilde koordinasyonun sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

