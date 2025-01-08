Suriye'den dünyaya yaptırımları kaldırın çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı.

Aldahhak, burada yaptığı konuşmaya, "Suriye'de özgürlük şafağının doğmasının üzerinden 1 ay geçti." ifadesiyle başladı.

Suriye halkının baskı zincirlerini kırarak yıllardır mahrum kaldığı özgürlükleri tekrar elde ettiğini belirten Aldahhak, "Onurlarına tekrar kavuştular ve şimdi yeni bir dönemle kendi geleceklerini inşa edecekler ve uğruna masum kanlarını feda ettikleri ümit ve isteklerini gerçekleştirecekler." diye konuştu.



"Özgürlük ve onur devrimiyle" Suriye halkının tarihinde yeni bir döneme başladığını dile getiren Aldahhak, özgür, eşit ve hukuka dayalı devlet kurmak ile zulüm, acı ve insan hakları ihlallerini geride bırakmak için tüm Suriyelilerin bir araya geldiğini dile getirdi.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Aldahhak, "Bu süreçte, Suriye halkının devletini ve ülkesine daha iyi bir gelecek inşa etmesini sağlamak için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı var." vurgusu yaptı.

Geçiş sürecinde devlet kurumlarının sorunsuz bir şekilde devredildiğine dikkati çeken Aldahhak, Suriye halkının devlet kurumlarının yıkılmasını engelleyerek ilk doğru adımı attığını söyledi.

Suriyeli yetkililerin, ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü muhafaza etme konusunda kararlı olduğunun altını çizen Aldahhak, aynı zamanda tüm BM üyeleriyle kutuplaşmadan uzak, karşılıklı saygı, yapıcı işbirliği ve ortak çıkarlar doğrultusunda ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Aldahhak, yeni Suriye'nin uluslararası mecrada da olumlu bir rol oynamaya hazır olduğunu, uluslararası ve bölgesel barışa katkı sağlayacağını, çatışmadan uzak duracağını dile getirdi.

"BİR ÖNCEKİ REJİM VE ONUN SUÇ ARAÇLARINA UYGULANAN YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Tüm BM üyelerine Suriye halkının iradesi ve ulusal seçimlerine saygı duymaları çağrısında bulunan Aldahhak, "Bu nedenle dış aktörler siyasi sürece müdahil olmamalı. Suriye halkı ve ülkenin çıkarları hilafına kazanımlar elde etmeye çalışmamalı. Anlaşmazlık çıkarmaya çalışan ve Suriye'deki sivil ve toplumsal barışı tehdit eden açıklamalar ve uygulamalar derhal sonlandırılmalı." dedi.

Aldahhak, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde attığı adımı not ettiklerini belirterek, "ABD ve diğer ülkelere Suriye halkına bir önceki rejim ve onun suç araçlarına uyguladıkları yaptırımları kaldırma çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İşgalci İsrail'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanarak ülkenin egemenliğini ihlal etmesi ve askeri saldırılarıyla yeni bir "gerçek" dayatma çabalarının engellenmesinin önemini vurgulayan Aldahhak, İsrail güçlerinin yeni girdiği yerlerden çekilmesinin sağlanması ve burada yaşayanlara yönelik saldırgan faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiğini kaydetti.