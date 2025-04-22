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Dünya

Suriye'den Esed döneminde görevinden ayrılan eski diplomatlara çağrı: Geri dönün

Suriye Dışişleri Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde görevinden ayrılan diplomatlardan, işe geri dönmeleri için form doldurmalarını istedi.

AA22 Nisan 2025 Salı 18:13 - Güncelleme:
Suriye'den Esed döneminde görevinden ayrılan eski diplomatlara çağrı: Geri dönün
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski rejimden ayrılarak halkınızın yanında durduğunuz ve haklı davalarına destek verdiğiniz için üstlendiğiniz büyük ulusal rolün bilincindeyiz. Bu onurlu tarihi koruma ve belgeleme hassasiyetimizin yanı sıra yeni bir Suriye'nin inşa sürecinde rolünüzü yeniden canlandırmanın önemine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YENİDEN İLETİŞİM KURULMASI İÇİN KULLANILACAK

Bu amaç doğrultusunda, devrik rejim döneminde Dışişleri Bakanlığından ayrılan diplomatların bilgilerini toplamak ve güncellemek üzere hazırlanan özel formun doldurulması istenilen açıklamada, bu bilgilerin diplomatlarla yeniden iletişim kurulması için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, "iltica eden diplomatların" bu çabaya katılımının, Suriye'nin gelecek günlerdeki "hassas sürecinde" yeniden birleşme ve çabaların koordinasyonu yönünde önemli bir adım olduğu vurgulandı.

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