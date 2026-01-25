İSTANBUL 16°C / 10°C
Suriye'den gelen haberler uykularını kaçırdı: YPG düşerse Türkiye ile karşı karşıya kalırız

Suriye'nin kuzeydoğusunun terör işgalinden kurtarılmasıyla büyük bir korkuya kapılan İsrail tarafı, YPG'nin yenilmesinin Türkiye için bir cephenin kapandığı anlamına geleceğini belirterek Ankara'nın başka yerlere yöneleceğini iddia etti.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 09:14 - Güncelleme:
İsrail tarafı, Suriye Ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon karşısında büyük bir korkuya kapıldı.

İsrail basınına konuşan İsrailli güvenlik uzmanı S. Gal, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'in Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti işaret ederek İsrail-Yunanistan ilişkisi Türkiye karşısında yeni bir aşamaya girdiğini kaydetti.

"YPG DÜŞERSE TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA KALIRIZ"

Terör örgütü YPG/SDG'nin siyasi ve askeri baskılarla ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Gal, Suriye'nin kuzeydoğusundan gelen haberlerin endişe verici olduğunu söyledi.

YPG'nin yenilmesinin sadece Suriye için değil tüm bölgeyi etkileyecek bir gelişme olduğunu ifade eden Gal, Suriye cephesinin kapanmasıyla Türkiye'nin başka yerlere yöneleceğini iddia etti.

Başka yerleri Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege Denizi, Libya ve Somali olarak tarif eden Gal, "Bu bağlamda, Yunanistan ve İsrail tehditleri birbirinden bağımsız olarak görme lüksüne sahip değil. Eğer YPG bugün düşerse, yarın zamanın kendi lehine işlediğine daha çok inanmış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız" uyarısında bulundu.

