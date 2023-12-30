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Dünya

Suriye'den Golan Tepeleri'ne roket atıldı! İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu, Suriye'den kendilerine çok sayıda roket atıldığını ve bunlardan birinin Golan Tepeleri'ne düştüğünü duyurdu.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 01:35 - Güncelleme:
Suriye'den Golan Tepeleri'ne roket atıldı! İsrail ordusundan açıklama
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Suriye'den İsrail'e çok sayıda roket atıldığının tespit edildiği, bunlardan birinin işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düştüğü belirtildi.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Suriye'den atılan çok sayıda roketin tespit edildiği, bunlardan bazısının İsrail topraklarına girdiği ifade edildi.

Açıklamada, roketlerin çoğunun imha edildiği, birinin ise Golan Tepeleri'nde açık araziye düştüğü bilgisi geçildi.

İsrail ordu radyosu 27 Aralık'ta da Suriye'den gönderilen bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Golan Tepeleri'ne düştüğünü duyurmuştu.

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